دومین حمله خرس در دو هفته اخیر، اینبار در روستای دلیرچ سفلی شهرستان مارگون، یک کشاورز را از ناحیه دستها و کتف مصدوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: یکی از اهالی روستای دلیرچ سفلی شهرستان مارگون حوالی ساعت ۵ بامداد هنگام آبیاری باغ، هدف حمله خرس قهوهای قرار گرفت. وی افزود: در این حادثه، فرد از ناحیه هر دو دست و کتف دچار جراحت و زخمشدگی شد. پس از اطلاع، تیمهای امدادی و محیطبانان به محل اعزام و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این حادثه دومین حمله خرس به دامداران و کشاورزان استان طی دو هفته اخیر است. تکرار این حوادث نیازمند اقدام فوری و همهجانبه است. دیانتی نسب گفت: کاهش منابع آبی و غذایی طبیعی در ارتفاعات، خرسها را به سمت باغات، مراتع و مناطق مسکونی سوق داده است. حمله خرس به انسان نشانه خصومت نیست. وی افزود: این حملات در بسیاری از موارد ناشی از غافلگیری، احساس خطر یا کاهش منابع غذایی در زیستگاه است. خرس قهوهای در صورت احساس خطر و تهدید قلمرو، واکنش دفاعی نشان میدهد. مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تخریب زیستگاه و فنسکشی نامناسب پیرامون باغات و کندوهای زنبور عسل را از عوامل مؤثر دانست. وی بر آموزش جوامع محلی تأکید کرد. دیانتی نسب گفت: طی سه سال گذشته نزدیک به ۴ میلیارد تومان غرامت در قالب ۲۲۴ فقره پرونده خسارت ناشی از حمله خرس و پلنگ به کشاورزان، دامداران و زنبورداران استان پرداخت شده است. وی افزود: استفاده از بازدارندهها، ایجاد سر و صدا، حذف لاشه دام از حاشیه روستاها، مدیریت پسماند و زباله و استفاده از سگهای نگهبان دام، از راهکارهای پیشگیرانه غیرکشنده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از ساکنان مناطق کوهستانی و روستایی خواست در صورت مشاهده خرس یا حیات وحش، از نزدیک شدن، تغذیه یا تحریک آنها خودداری کرده و موضوع را اطلاع دهند.