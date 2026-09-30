پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای سازمان غذا و دارو گفت: در دوره گذار صدور و تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو و فرآوردههای سلامتمحور داروخانهها، معاونتهای غذا و دارو میتوانند از طریق مکاتبه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند صدور یا تمدید اینماد را پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس روال تعیینشده برای دوره گذار، این فرآیند پیش از فراهم شدن زیرساخت لازم (حداکثر به مدت سه ماه و تا قبل از ابلاغ روال جدید) قابل اجراست و داروخانههای متقاضی صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط، میتوانند از طریق مکاتبه معاونت غذا و داروی ناظر با ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک (اینماد) وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این درخواست اقدام نمایند.
وی افزود: تمامی متقاضیان صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو و فرآوردههای سلامتمحور داروخانهای، ملزم به دریافت مجوز داروخانه از طریق درگاه ملی مجوزها، به عنوان پیشنیاز این درخواست هستند و در صورت عدم تایید مجوز داروخانه در درگاه، درخواست صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو و فرآوردههای سلامتمحور داروخانهای ایشان رسیدگی نخواهد شد.
کاظمی تأکید کرد: داروخانههای متقاضی لازم است در مهلت تعیینشده، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند تا فرآیند فعالیت و ارائه خدمات برخط آنها با وقفه مواجه نشود.
پس از اتمام دوره گذار و پیادهسازی فرآیند مذکور در درگاه ملی مجوزها، تمامی متقاضیان برای صدور یا تمدید «پروانه فعالیت فروش برخط دارو و فرآوردههای سلامتمحور داروخانهای (خدمات نوین داروخانه)»، ملزم به دریافت پروانه معتبر از طریق «درگاه ملی مجوزها» هستند که متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.