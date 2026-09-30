مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: تیلمانوسپت، رادیودارویی است که دقت تشخیص ۹۵ درصدی دارد و می‌تواند در تشخیص سرطان‌ها به کار رود. تولید این محصول بیش از ۶ هزار ساعت نفر مطالعه به همراه داشته است.

سیدمحمد شاهچراغ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۱۰ ماده موثره دارویی در حوزه درمان سرطان تاکنون در یک تیم ۱۰ نفره تولید شده و در اختیار بخش درمان کشور قرار گرفته است، در این بین، تیلمانوسپت جدید‌ترین ماده موثره و درواقع رادیو داروی دنیاست که گروه ما توانسته است این دارو را در ایران تولید کند.

وی گفت: این رادیودارو تا پیش از این فقط در انحصار یک شرکت آمریکایی بود، اما پس از طی کردن تحقیقات و مراحل بالینی، ایران دومین کشور جهان است که به دانش فنی تولید تیلمانوسپت دست یافته است، تیلمانوسپت یک ماکرومولکول پیچیده پلیمری است که برای تولید آن تخصص‌های گوناگون از پزشکی هسته‌ای تا شیمی آلی و پلیمر و داروسازی در کنار هم تیم تحقیق و توسعه آن را تشکیل می دهد و بیش از ۶ هزار ساعت نفر، زمان برای تولید این مولکول پیچیده دارویی زمان سپری شده است.

شاهچراغ با بیان اینکه ۱۸ ماه تولید این محصول راهبردی طول کشیده است ادامه داد: ماده موثره تیلمانوسپت یک رادیو داروی تشخیصی است که به رادیو داروی تکنسیوم متصل می‌شود و با دقت ۹۵ درصدی در تمام سرطان‌های درگیر کننده غدد لنفاوی بدن به پزشک این قدرت را می‌دهد تا تشخیص دقیق و زودهنگام داشته باشد . از طرفی جراحان نسبت به برداشتن گره‌های کور لنفاوی اقدام نمی‌کنند و از سوی دیگر اقدام به بیوپسی نیز کمتر می‌شود و از متاستاز جلوگیری می‌شود.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان ادامه داد: این دارو پس از طی مراحل پیش بالینی به همکاران سازمان انرژی اتمی تحویل داده شده است و تا پایان امسال وارد بازار دارویی کشور خواهد شد.

شاهچراغ گفت: از فراز و نشیب‌های تولید این محصول اینکه ما حتی یک ویال به عنوان استاندارد از نمونه خارجی این محصول نداشتیم و مجبور شدیم با مهندسی معکوس به تولید این محصول روی آوردیم و تحقیقات ما با حضور استادان دانشگاهی و متخصصان با شکست‌های متعدد رو‌به‌رو می شد و در نهایت پس از نشان دار شدن و طی مراحل پیش بالینی به نتیجه موفق فعلی دست یافتیم.

وی با اشاره به اینکه تیلمانوسپت یک رادیو داروی تشخیصی برای همه سرطان هاست می‌تواند در تشخیص سرطان تحول آفرین باشد و ادامه داد: نمونه خارجی این محصول که در وب سایت‌های اروپایی درج شده بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار است که با در نظر گرفتن فقط ۱۰ هزار بیمار در سال می‌تواند بیش از ۲۵ میلیون دلار در سال صرفه جویی ارزی داشته باشد.