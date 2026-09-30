به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار نخست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن، امروز چهارشنبه (۸ مهر) برابر «شان مورفی» از انگلستان برگزار شد.

در این رقابت وفایی برابر حریف مطرح خود با نتیجه ۵ به یک متحمل شکست شد.

دیدار‌های جدول اصلی رقابت‌های اسنوکر اون شنژن به صورت تک حذفی برگزار می‌شود، بدین ترتیب ملی پوش اسنوکر کشورمان با متحمل شکست شدن در دیدار امروز به کار خود پایان داد.

مسابقات اسنوکر اوپن شنژن از رویداد‌های معتبر در تقویم جهانی اسنوکر است، وفایی دو ماه پیش در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت‌ها با شکست ۵ بر ۴ «آنتونی کوالسکی» لهستانی، جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد.

رقابت‌های اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.