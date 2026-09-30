فرماندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری مدیریت منطقه شمال‌ شرق فرمانداری تهران، با اشاره به تشکیل مناطق هفت‌گانه، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه و استفاده از توانمندی دستگاه‌ها برای حل مسائل و ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری مدیریت منطقه شمال‌ شرق، با اشاره به تشکیل هفت منطقه در ساختار جدید فرمانداری گفت: این منطقه شامل مناطق ۳ و ۴ شهر تهران است و مدیریت این منطقه به آقای مجید صبوری سپرده شده که با توجه به سوابق مدیریتی، تحصیلات و تجربه فعالیت در بخش‌های مختلف وزارت کشور برای این مسئولیت انتخاب شده است.

وی افزود: بر اساس تأکید استاندار تهران، انتخاب مدیران مناطق باید با توجه به برخورداری از تجربه مدیریتی موفق و شناخت دقیق ظرفیت‌های موجود انجام شود و انتظار می‌رود مدیر منطقه با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های منطقه را شناسایی و از آن‌ها برای حل مسائل و پیشبرد امور استفاده کند.

فرماندار تهران تشکیل مناطق هفت‌گانه را اقدامی در راستای ایجاد انسجام بیشتر در مدیریت شهرستان دانست و گفت: پیش از این، مناطق مختلف از یک نماینده مشخص دولت و ساختار هماهنگ‌کننده برخوردار نبودند و ارتباط میان دستگاه‌ها در قالب یک مجموعه منسجم شکل نمی‌گرفت، اما با ایجاد این ساختار، زمینه برای شناخت بهتر مدیران، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه فراهم شده است.

خوش‌اقبال با اشاره به اهمیت مناطق شمالی تهران از نظر جمعیت، حساسیت‌های مدیریتی و ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت تک‌تک دستگاه‌ها در مسیر خدمتگزاری به مردم استفاده شود و این امر جز با همکاری، همراهی و هماهنگی میان مدیران امکان‌پذیر نیست.

وی بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای اداری منطقه تأکید کرد و افزود: این جلسات باید به صورت مستمر و حداقل ماهانه برگزار شود تا مدیران دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر مسائل و مشکلات منطقه را بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان مدیران گفت: هرچه بیشتر در کنار یکدیگر باشیم و هماهنگ عمل کنیم، توان مدیریت و حل مسائل افزایش پیدا می‌کند. وقتی ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت مجموعه چند برابر خواهد شد، اما اگر هر دستگاه و مدیر به صورت جداگانه عمل کند، حتی یک مسئله کوچک نیز می‌تواند به مانعی جدی تبدیل شود.

خوش‌اقبال مسئولیت مدیریتی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و گفت: اینکه مردم برای حل مشکلات خود به مدیران مراجعه می‌کنند، فرصت ارزشمندی برای خدمت است و باید از این فرصت برای باز کردن گره از کار مردم استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها و فرصت خدمت ماندگار نیستند، افزود: هر مدیر باید در حوزه مسئولیت خود به گونه‌ای عمل کند که نتیجه آن افزایش رضایتمندی مردم باشد و اجازه ندهیم مشکلاتی که با تدبیر و پیگیری قابل حل هستند، موجب نارضایتی شهروندان شوند.

فرماندار تهران همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: نباید رفتار نامناسب، بداخلاقی یا ایجاد اختلاف موجب فاصله گرفتن مردم از مجموعه نظام و مسئولان شود. در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، باید بر مشترکات تأکید کنیم و از برجسته‌سازی اختلافات پرهیز شود.

وی با اشاره به اهمیت وحدت و یکپارچگی کشور خاطرنشان کرد: ایران اسلامی و تمامیت و یکپارچگی کشور، از مهم‌ترین مشترکات مردم است و در شرایط سخت، حفظ این انسجام و همدلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

خوش‌اقبال در ادامه با تأکید بر اهمیت مردم‌داری و خدمت صادقانه اظهار کرد: مردم اگر احترام ببینند، احترام می‌گذارند و هرچه مسئولان بیشتر در کنار مردم باشند و مسائل آنان را درک کنند، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

فرماندار تهران در پایان گفت: تلاش، کوشش، همدلی و ارتباط مستقیم مدیران با مردم، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد و همراهی مردم با مجموعه مدیریت اجرایی کشور است و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت صادقانه و مؤثر به شهروندان استفاده کنیم.