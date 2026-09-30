فرماندار تهران:
تشکیل مناطق هفتگانه، ساختار جدید برای تقویت هماهنگی دستگاهها و حل مسائل مردم
فرماندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری مدیریت منطقه شمال شرق فرمانداری تهران، با اشاره به تشکیل مناطق هفتگانه، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شناسایی ظرفیتهای هر منطقه و استفاده از توانمندی دستگاهها برای حل مسائل و ارتقای خدمترسانی به شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری مدیریت منطقه شمال شرق، با اشاره به تشکیل هفت منطقه در ساختار جدید فرمانداری گفت: این منطقه شامل مناطق ۳ و ۴ شهر تهران است و مدیریت این منطقه به آقای مجید صبوری سپرده شده که با توجه به سوابق مدیریتی، تحصیلات و تجربه فعالیت در بخشهای مختلف وزارت کشور برای این مسئولیت انتخاب شده است.
وی افزود: بر اساس تأکید استاندار تهران، انتخاب مدیران مناطق باید با توجه به برخورداری از تجربه مدیریتی موفق و شناخت دقیق ظرفیتهای موجود انجام شود و انتظار میرود مدیر منطقه با بهرهگیری از توانمندیهای خود و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای منطقه را شناسایی و از آنها برای حل مسائل و پیشبرد امور استفاده کند.
فرماندار تهران تشکیل مناطق هفتگانه را اقدامی در راستای ایجاد انسجام بیشتر در مدیریت شهرستان دانست و گفت: پیش از این، مناطق مختلف از یک نماینده مشخص دولت و ساختار هماهنگکننده برخوردار نبودند و ارتباط میان دستگاهها در قالب یک مجموعه منسجم شکل نمیگرفت، اما با ایجاد این ساختار، زمینه برای شناخت بهتر مدیران، ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه فراهم شده است.
خوشاقبال با اشاره به اهمیت مناطق شمالی تهران از نظر جمعیت، حساسیتهای مدیریتی و ظرفیتهای موجود، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت تکتک دستگاهها در مسیر خدمتگزاری به مردم استفاده شود و این امر جز با همکاری، همراهی و هماهنگی میان مدیران امکانپذیر نیست.
وی بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای اداری منطقه تأکید کرد و افزود: این جلسات باید به صورت مستمر و حداقل ماهانه برگزار شود تا مدیران دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر مسائل و مشکلات منطقه را بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری کنند.
فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان مدیران گفت: هرچه بیشتر در کنار یکدیگر باشیم و هماهنگ عمل کنیم، توان مدیریت و حل مسائل افزایش پیدا میکند. وقتی ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت مجموعه چند برابر خواهد شد، اما اگر هر دستگاه و مدیر به صورت جداگانه عمل کند، حتی یک مسئله کوچک نیز میتواند به مانعی جدی تبدیل شود.
خوشاقبال مسئولیت مدیریتی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و گفت: اینکه مردم برای حل مشکلات خود به مدیران مراجعه میکنند، فرصت ارزشمندی برای خدمت است و باید از این فرصت برای باز کردن گره از کار مردم استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیتها و فرصت خدمت ماندگار نیستند، افزود: هر مدیر باید در حوزه مسئولیت خود به گونهای عمل کند که نتیجه آن افزایش رضایتمندی مردم باشد و اجازه ندهیم مشکلاتی که با تدبیر و پیگیری قابل حل هستند، موجب نارضایتی شهروندان شوند.
فرماندار تهران همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: نباید رفتار نامناسب، بداخلاقی یا ایجاد اختلاف موجب فاصله گرفتن مردم از مجموعه نظام و مسئولان شود. در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، باید بر مشترکات تأکید کنیم و از برجستهسازی اختلافات پرهیز شود.
وی با اشاره به اهمیت وحدت و یکپارچگی کشور خاطرنشان کرد: ایران اسلامی و تمامیت و یکپارچگی کشور، از مهمترین مشترکات مردم است و در شرایط سخت، حفظ این انسجام و همدلی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
خوشاقبال در ادامه با تأکید بر اهمیت مردمداری و خدمت صادقانه اظهار کرد: مردم اگر احترام ببینند، احترام میگذارند و هرچه مسئولان بیشتر در کنار مردم باشند و مسائل آنان را درک کنند، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
فرماندار تهران در پایان گفت: تلاش، کوشش، همدلی و ارتباط مستقیم مدیران با مردم، زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد و همراهی مردم با مجموعه مدیریت اجرایی کشور است و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای خدمت صادقانه و مؤثر به شهروندان استفاده کنیم.