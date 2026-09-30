مدیر کل ثبت احوال خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال ۳۷ هزار و ۳۵۹ رویداد ولادت در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی پور با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۷ هزار و ۳۵۹ رویداد ولادت در استان به ثبت رسیده است، گفت: از تعداد کل ولادت‌های ثبت شده ۵۲ درصد نوزاد پسر و ۴۸ درصد نوزاد دختر و همچنین ۷۵.۷ درصد شهری و ۲۴.۳ درصد روستایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت در هر شبانه روز بطور متوسط ۲۰۰ نوزاد و هر ساعت تقریبا ۸ نوزاد متولد می‌شود، بیان داشت: در این مدت ۶۷۶ مورد دوقلوزایی، تعداد ۲۸ مورد سه قلو زایی در استان ثبت شده است که ۳.۸ درصد ولادت‌های استان در این مدت مربوط به چند قلوزایی بوده است.