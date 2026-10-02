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آیین بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه آیین بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از اعضای هیات علمی دانشگاه باهدف بازگشایی دانشگاه وآغازسال تحصیلی جدید برگزارشد گفت: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دارای ۲۴۰ هیات علمی است که از این تعداد ۵۹ نفر دراین مراسم تجلیل شدند.
دکترقیطاسی افزود: این دانشگاه دارای ۲۶۰۰دانشجو در۱۳ مقطع کارشناسی و۲ مقطع دکتری است که درحال تحصیل هستند که ۴۰۰ دانشجو درسال جدید به ابن تعداد اضافه می شود.
در ادامه این مراسم باشکوه که با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی همراه بود، با همت و برنامهریزی معاونت آموزشی دانشگاه، از استادان و کارشناسان نمونه در بخشهای مختلف با اهداء لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود تجلیل شد تا از تلاشهای بیدریغ آنها در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه قدردانی شود.