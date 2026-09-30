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در حاشیه نشست فائو بر گسترش مناسبات دو کشور در مدیریت پایدار جنگلها تأکید شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حاشیه بیست و هشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO۲۸)، با هیئت نمایندگی روسیه دیدار و در خصوص راهکارهای نوین برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه مدیریت پایدار جنگلها به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این نشست تخصصی، محورهای کلیدی همکاری از جمله احیا و توسعه پوشش جنگلی، مدیریت یکپارچه مقابله با آتشسوزیهای جنگلی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در سامانههای هشدار سریع حریق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع تسهیل در واردات چوب از روسیه و راهکارهای عملیاتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی در این حوزه، از دیگر محورهای اصلی گفتوگوی طرفین بود.
با توجه به پیشنویس تفاهمنامه همکاری که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود، هیئت نمایندگی روسیه از امضای این سند استقبال کرد. طبق توافق انجام شده، مقرر شد پس از ارسال نسخه نهایی پیشنویس از سوی ایران، مراحل اداری و تشریفات امضای این تفاهمنامه در اسرع وقت میان طرفین صورت گیرد.
در پایان این نشست، طرفین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، تخصصی و پژوهشی دو کشور برای حفاظت، احیا و مدیریت پایدار جنگلها تأکید کرده و آن را گامی مهم در جهت تقویت مناسبات دوجانبه در حوزه منابع طبیعی دانستند.