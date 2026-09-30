هرا افشاری، دروازه‌بان جوان و ملی‌پوش هندبال قم، با امضای قرارداد ۲ ساله به باشگاه آتنایکوس یونان پیوست و فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در لیگ این کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رییس هیات هندبال قم گفت: هرا افشاری از دروازه‌بانان آینده‌دار هندبال قم و دارای سابقه حضور در تیم‌های ملی است که با عقد قرارداد ۲ ساله به باشگاه آتنایکوس یونان ملحق شد.

علی ساده افزود: این انتقال، نام هندبال قم را بار دیگر در عرصه باشگاهی اروپا مطرح کرده است و قرارداد این ملی‌پوش قمی که با حفظ حجاب اسلامی در میادین بین‌المللی حضور دارد، از نظر مالی نیز در سطح قابل توجهی قرار دارد.

وی ادامه داد: افشاری در نخستین حضور خود با پیراهن آتنایکوس درون دروازه این تیم قرار گرفت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

پیش از این نیز الناز قاسمی با سابقه حضور در تیم آنتالیا آنادولو اس‌کی ترکیه، فاطمه خلیلی با تجربه بازی در سوپرلیگ ترکیه و لیگ رومانی و نوریه عباسی پس از حضور در لیگ برتر و باشگاه آنتالیا آنادولو اس‌کی ترکیه، از جمله هندبالیست‌های قمی حاضر در رقابت‌های باشگاهی خارج از کشور بوده‌اند.