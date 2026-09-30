فیلم سینمایی «جانشین» با هدف بازخوانی یکی از قصه‌های قهرمانی دوران دفاع مقدس، با استقبال قابل‌توجه مخاطبان مواجه شده است. این اثر با تمرکز بر زندگی شهید «حسین املاکی»، یکی از چهره‌های تأثیرگذار عملیات «نصر ۴»، تلاش کرده است تا ابعاد انسانی و قهرمانانه این شهید را به نسل جدید معرفی کند.

روح‌الله سهرابی، تهیه‌کننده فیلم «جانشین»، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت که هدف اصلی از تولید این اثر، معرفی الگوهای تاریخی و ملموس به جامعه بوده است. وی گفت: «سینما ابزار بسیار قدرتمندی برای شناساندن قهرمانان و الگوهای ملی به مردم است. تلاش تیم تولید این بود که اثر در شأن و جایگاه واقعی شهید املاکی باشد.»

سهرابی با اشاره به اهمیت موضوع فیلم افزود: «شهید املاکی نقش بسیار پررنگی در عملیات نصر ۴ داشت که به نوعی سرنوشت جنگ را تحت تأثیر قرار داد. جذابیت این سوژه در واقع به خاطر نگاه ویژه ایشان به زندگی است؛ جایی که هم عشق و محبت به خانواده و هم ایثار و ازخودگذشتگی برای میهن به طور همزمان دیده می‌شود.»

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد متفاوت این فیلم در معرفی قهرمانان گفت: «ما تلاش کردیم قهرمان را برخلاف تصورات رایج، نه موجودی دور از دسترس، بلکه انسانی ملموس و “زمینی” نشان دهیم که همانند خودِ ما از میان جامعه برخاسته است، اما در لحظه نیاز به میهن، به قله‌ای از بلوغ و ایثار می‌رسد.»

سهرابی در پایان با اشاره به استقبال خانواده‌ها از اکران این فیلم، آن را تحفه تیم تولید برای مردم ایران دانست.