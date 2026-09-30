مجموعه «خانم یامامورا» و مجموعه عروسکی «آزمادانا»، خبرهای «پشت صحنه» است.

نگاهی به خبرهای «پشت صحنه»

نگاهی به خبرهای «پشت صحنه»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «خانم یامامورا» در روز‌های پایانی تولید قرار دارد. مجموعه‌ای که روایتی از زندگی واقعی تنها مادر ژاپنی یک شهید ایرانی است.

این مجموعه اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که به خاطرات کونیکو یامامورا می‌پردازد.

شبکه الکوثر «آزمادانا»، را با هدف ارتقای دانش علمی و آزمایشگاهی کودکان و نوجوانان­­ روانه آنتن کرده است.

این مجموعه داستان سعید پسری کنجکاو است که برای دیدار با پدر شهیدش به دنبال ساخت ماشین ­­زمان است. در این مجموعه بینندگان کودک و نوجوان با داستان‌های علمی و شخصیت‌های تاثیر گذار تاریخ علم آشنا می‌شوند.