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بیش از ۷۳ هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید کردند که افزایش ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: در شش ماهه نخست سالجاری ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کردهاند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش گردشگر را داشتهایم.
افراسیاب گراوند افزود: با پیگیری حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای طرحهای حفاظتی و مرمت مجموعه اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: تخت سلیمان در واقع یک مرکز مذهبی، آموزشی، اداری، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی بوده و دوره اعتلا و پویایی آن در قرن پنجم و ششم میلادی و متعلق به پادشاهان ساسانی بوده و بعدها در قرون میانی اسلامی ایلخانان، عمارات و سازههایی به آن الحاق کردهاند.
ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان هم گفت: احداث واحدهای بوم گردی در تخت سلیمان از اولویتهای جذب گردشگر در منطقه است و در دو سال گذشته ۵ واحد بوم گردی توسط سرمایه گذاران احداث شده است.