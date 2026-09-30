به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: در شش ماهه نخست سالجاری ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کرده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش گردشگر را داشته‌ایم.

افراسیاب گراوند افزود: با پیگیری حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای طرح‌های حفاظتی و مرمت مجموعه اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: تخت سلیمان در واقع یک مرکز مذهبی، آموزشی، اداری، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی بوده و دوره اعتلا و پویایی آن در قرن پنجم و ششم میلادی و متعلق به پادشاهان ساسانی بوده و بعد‌ها در قرون میانی اسلامی ایلخانان، عمارات و سازه‌هایی به آن الحاق کرده‌اند.

ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان هم گفت: احداث واحد‌های بوم گردی در تخت سلیمان از اولویت‌های جذب گردشگر در منطقه است و در دو سال گذشته ۵ واحد بوم گردی توسط سرمایه گذاران احداث شده است.