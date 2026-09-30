در بازرسی از یک واحد مسکونی در شهرستان خوانسار ۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اداره برق شهرستان خوانسار گفت: ارزش دستگاه‌های مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرهاد بلاآبادی افزود: برق مصرفی غیرمجاز این دستگاه‌ها تقریباً معادل ۳۵ واحد منزل مسکونی برآورد شده است.

وی گفت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

مدیر اداره برق خوانسار تاکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع بدهند و از ۳ تا ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند