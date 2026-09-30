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امروز ۸ مهر کماکان ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و طی ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستانهای حاجی آباد و بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در پارهای نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است که توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: امروز مناطق دریایی استان بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز مواج پیشبینی میشود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد افزود: توصیه میشود از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی وتفریحی اجتناب گردد و تمهیدات لازم بویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت پذیرد.
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وی گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه محدوده جزایر خلیج فارس همچنین جزایر کیش ولاوان نیز بخصوص در ساعات صبح تا ظهر مواج خواهد شد و تداوم ناپایداری جوی عصرگاهی در استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان دمایی تغییر ۱ تا ۲ درجهای دارد.