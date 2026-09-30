پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد استان تهران از تقویت نظارت بر تولید و نصب سازههای فولادی با همکاری تعاونی تولیدکنندگان این سازهها خبر داد.
قاسم فدوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: با توجه به اهمیت سازههای فلزی در ساختوسازها، بهویژه ساختوسازهای صنعتی، نظارت بر کیفیت و اجرای استاندارد این سازهها اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: سازههای فلزی به دلیل سرعت بالای آمادهسازی، قابلیت بازیافت کامل در صورت برچیده شدن ساختمان و آلودگی زیستمحیطی کمتر، از اهمیت خاصی در ساختوساز برخوردارند و فضای کمتری را نیز در ساختمان اشغال میکنند.
فدوی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد ISO ۳۸۳۴ را که به استاندارد ملی ایران تبدیل شده و با تدوین در در شش بخش اجباری اعلام کرده است.
مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: این استاندارد بیشتر بر کیفیت جوش، بهویژه جوش بین اتصالات سازههای فولادی، تمرکز دارد که از اهمیت زیادی در ایمنی و کیفیت این سازهها برخوردار است.
وی با اشاره به تشکیل تعاونی تولیدکنندگان سازههای فولادی کشور گفت: در راستای اهداف ادارهکل استاندارد استان تهران برای واگذاری امور به بخشهای غیردولتی، تفاهمنامهای میان این تعاونی و ادارهکل استاندارد استان تهران منعقد شده است.
فدوی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، تعاونی تولیدکنندگان سازههای فولادی با ادارهکل استاندارد همکاری میکند تا نظارت و کنترل بیشتری بر تولید و نصب این سازهها انجام شود و استاندارد اجباری نیز بهتر و مؤثرتر اجرا شود.
وی تأکید کرد: اگرچه استاندارد سازههای فولادی اجباری است و ادارهکل استاندارد نیز بر اساس وظایف قانونی خود بر این سازهها نظارت داشته است، اما همافزایی ایجادشده از طریق تفاهمنامه با تعاونی تولیدکنندگان سازههای فولادی کشور میتواند این نظارت را تشدید و اجرای آن را مؤثرتر کند.