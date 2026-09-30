به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، هم‌اکنون ترافیک در برخی محور‌های منتهی به تهران و مسیر جنوب به شمال جاده چالوس سنگین است، اما در سایر محور‌های اصلی کشور تردد به‌صورت روان جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور به شرح زیر است:

محورهای دارای ترافیک سنگین:

محور چالوس (جنوب به شمال): حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه.

حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه. آزادراه قزوین – کرج – تهران: حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک.

حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک. آزادراه کرج – قزوین: حدفاصل حصارک تا گلدشت.

حدفاصل حصارک تا گلدشت. محور شهریار – تهران: محدوده میدان معادن تا شهرقدس.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد در تمامی مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، و آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت در حال حاضر بدون مداخله ترافیکی و به‌صورت روان در جریان است.

به هموطنان توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.