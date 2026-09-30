پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک استانخوزستان از مهر و موم ۱۶ واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن موازین و مقررات بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرخالدین یلدی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشت و سلامت عمومی در واحدهای صنفی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و تشدید نظارتهای بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط طی ۱۰ روز گذشته از واحدهای صنفی مختلف شهرستان اندیمشک بازدید و موارد تخلف را بررسی کردند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها چهار واحد نانوایی ، سه واحد سوپرمارکت ، چهار واحد خرده فروشی دخانیات، سه واحد مرغفروشی، یک واحد نان فانتزی و یک واحد اغذیهفروشی به دلیل تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن الزامات مربوطه مهر و موم شدند.
یلدی ادامه داد: سلامت مردم خط قرمز بهداشت و درمان است و بازرسیها و نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و سایر اماکن عمومی بهصورت مستمر ادامه دارد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک بیان کرد : شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرند .