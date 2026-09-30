جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی گفت: امروز خط مقدم جهاد در سراسر جغرافیای ایران و در میدان حضور مردم است و تکلیف نبرد را بیش از تجهیزات نظامی، اراده، ایمان و حضور ملت‌ها مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار رسولی دیشب در همایش اقتدار بسیجیان و یادواره سردار سرافراز شهید یوسف کلاهدوز در قوچان که همزمان با «قرار ۲۱۳ شب خونخواهی قائد امت» و با حضور بیش از پنج هزار نفر از بسیجیان، مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مدیران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: خون شهدا در جامعه جهل‌زدایی می‌کند و اقتدار امروز ایران اسلامی، میراث ماندگار شهیدان است.

وی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا افزود: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، جلوه‌های ماندگاری از ایثار را به نمایش گذاشته‌اند و ملت ایران نیز با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با بیان اینکه «خط مقدم جهاد امروز در پهنای جغرافیای ایران و در خیابان‌ها و میدان‌هاست»، ادامه داد: استمرار حضور مردم، بصیرت و صبر تا پیروزی نهایی، از الزامات امروز جامعه است.

سردار رسولی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به پشتوانه تلاش جوانان و متخصصان داخلی از ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های علمی، موشکی و پهپادی برخوردار است و این توانمندی‌ها در کنار قدرت و حضور مردم، از مؤلفه‌های اقتدار کشور به شمار می‌رود.

وی یکی از عرصه‌های مهم تقابل امروز را جنگ شناختی عنوان کرد و افزود: دشمن در این عرصه به دنبال تصرف فکر، ذهن و قلب مردم است و به همین دلیل باید به‌ویژه در فضای مجازی مراقب عملیات روانی و شناختی دشمن بود.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی همچنین بر ضرورت شناخت دشمن، حفظ وحدت، همکاری همه بخش‌های نظام و استمرار پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، فرمانده سپاه ناحیه قوچان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید یوسف کلاهدوز و دیگر شهدای شهرستان گفت: مردم قوچان در دوران هشت سال دفاع مقدس کارنامه‌ای درخشان از خود بر جا گذاشتند و یک هزار و ۸۰ شهید این شهرستان، سند روشنی از حضور و فداکاری مردم قوچان در دفاع از انقلاب اسلامی است.

سرهنگ نظری افزود: شمار رزمندگان قوچانی در دوران دفاع مقدس نیز نزدیک به چهار برابر متوسط کشوری بوده است که این موضوع بیانگر روحیه ایثار و حضور مؤثر مردم این شهرستان در عرصه‌های دفاع از کشور است.

وی با تأکید بر استمرار این روحیه در جامعه گفت: حماسه‌آفرینی مردم قوچان به دوران دفاع مقدس محدود نمانده و امروز نیز مردم این شهرستان در دفاع از ایران اسلامی، ولایت و ارزش‌های انقلاب حضوری فعال و مسئولانه دارند.

این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مقاومت و جنگ‌های اخیر و به‌ویژه سردار شهید یوسف کلاهدوز و با حضور گسترده مردم و بسیجیان شهرستان قوچان برگزار شد.