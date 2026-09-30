رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری برای فراخوان‌های حمایتی و تسهیلاتی شرکت‌های خلاق حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع اختصاص داده است که ۳۰ میلیارد تومان آن به حوزه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در نهمین نشست کارگروه راهبری برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و فناورانه کشور در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان از منابع حمایتی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» به این حوزه خبر داد و گفت : ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجهی در حوزه بازی در کشور وجود دارد و طی سال‌های گذشته سرمایه انسانی و استعداد‌های خوبی نیز در این حوزه شکل گرفته است، اما با محدودیت منابع مواجه هستیم؛ ازاین‌رو رویکرد معاونت علمی در دولت چهاردهم، اهرمی‌کردن و هم‌افزایی منابع و تعریف برنامه‌های مشترک برای حمایت هدفمند از این زیست‌بوم است.

وی با اشاره به همکاری معاونت علمی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سایر دستگاه‌های تخصصی افزود: معاونت علمی تلاش کرده است با همکاری بخش‌های مختلف، موضوعات مرتبط با صنایع خلاق را پیش ببرد و در این مسیر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان مجموعه محوری و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها و ذی‌نفعان حوزه بازی، در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

تمرکز معاونت علمی بر توسعه بازار بازی‌های ایرانی

بهرامی با تشریح تقسیم کار معاونت علمی در زنجیره توسعه صنعت بازی گفت: رویکرد اصلی معاونت علمی در این حوزه، توسعه بازار و کمک به تجاری‌سازی محصولات و خدماتی است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق تولید می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز برای تقویت سرمایه انسانی و توسعه فعالیت‌های پیش از مرحله تولید و تجاری‌سازی، برنامه‌های مشترکی در حوزه بازی‌های جدی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اجرا شد.

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به حمایت‌های سال گذشته از صنعت بازی اظهار کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات تبصره یک، منابعی به معاونت علمی اختصاص یافت و با فراخوان‌های انجام‌شده و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، در مجموع نزدیک به دو برابر اعتبار تخصیص‌یافته در این حوزه هزینه و حمایت انجام شد.

وی افزود: امسال نیز با توجه به محدودیت منابع، رویکرد معاونت علمی بر هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های مختلف استوار شده است. در ساختار ستاد صنایع خلاق حدود ۱۲ میز تخصصی تعریف شده که یکی از آنها به حوزه بازی اختصاص دارد و راهبری آن نیز به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سپرده شده است.

مانوین؛ مسیر اتصال شرکت‌های خلاق به بازار

بهرامی با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان گفت: فرآیند ثبت‌نام این رویداد از ۱۱ اردیبهشت آغاز شد و تا ۱۱ تیرماه ادامه داشت و پس از آن، غربالگری و ارزیابی تخصصی شرکت‌ها انجام شد. از ابتدای شهریورماه نیز فرآیند کلینیک رشد برای شرکت‌های ثبت‌نام‌کننده آغاز شده است.

وی افزود: مانوین از سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی و تسهیلاتی تشکیل شده است. در بخش نمایشگاه، هدف اصلی نمایش دستاورد‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، شبکه‌سازی، ایجاد بازار و برقراری ارتباط میان شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق است.

رئیس رویداد ملی مانوین درباره بخش جشنواره نیز گفت: تمرکز این بخش بر شناسایی و معرفی شرکت‌های برند و الگو و کمک به برندسازی آنهاست و در سند توسعه فناوری فرهنگی و صنایع خلاق نیز بر حمایت از برندینگ شرکت‌های خلاق تأکید شده است.

بهرامی ادامه داد: در جشنواره مانوین، در هفت حوزه تخصصی و پنج شاخص، حدود ۳۵ جایزه یک میلیارد تومانی با تندیس طلایی و هفت جایزه دو میلیارد تومانی با تندیس الماس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز یکی از حوزه‌های تخصصی جشنواره است و شاخص‌هایی مانند صادرات، اشتغال‌زایی، سطح فناوری و پیچیدگی، میزان فروش و عملکرد شرکت‌ها در ارزیابی آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در مجموع حدود ۷ میلیارد تومان جایزه برای حوزه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافته است.

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه بازی

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی درباره بخش حمایتی مانوین اظهار کرد: معاونت علمی برای فراخوان‌های حمایتی و تسهیلاتی شرکت‌های خلاق حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع اختصاص داده است که این منابع در قالب تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره در اختیار شرکت‌های منتخب قرار می‌گیرد.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد از این منابع، معادل ۳۰ میلیارد تومان، به حوزه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافته است. در این فراخوان حدود ۴۵۰ شرکت و طرح از نقاط مختلف کشور ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند ارزیابی آنها در مراحل پایانی قرار دارد.

بهرامی گفت: در این فرآیند از ظرفیت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شبکه داوری و ظرفیت‌های منتورینگ این بنیاد نیز استفاده شده است.

وی ادامه داد: در بخش نمایشگاهی مانوین، در حالی که پیش‌بینی اولیه ثبت‌نام حدود ۱۵۰ شرکت بود، نزدیک به ۴۰۰ شرکت ثبت‌نام کردند. در بخش جشنواره نیز حدود ۴۱۰ شرکت ثبت‌نام کرده‌اند که در نهایت حدود ۳۵ شرکت به مرحله نهایی خواهند رسید.

۳۵۰ میلیارد تومان منابع برای حمایت از شرکت‌های خلاق

بهرامی از مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأمین منابع حمایتی خبر داد و گفت: علاوه بر منابع معاونت علمی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در نظر گرفته شده و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نیز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از منابع شبکه بانکی اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که این منابع به‌صورت حمایت‌های پیشینی و پیش از برگزاری رویداد اختصاص پیدا کند تا شرکت‌ها بتوانند در زمان برگزاری مانوین و نمایشگاه از ظرفیت این حمایت‌ها استفاده کنند.

رئیس رویداد ملی مانوین افزود: هدف این است که حمایت‌ها از حالت پسینی به حمایت‌های پیشینی تغییر کند تا شرکت‌ها پیش از ورود به رویداد، امکان بهره‌مندی از منابع لازم برای توسعه فعالیت خود را داشته باشند.

پیشنهاد برگزاری رویداد تخصصی صنعت بازی در مانوین

بهرامی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم صنایع خلاق اظهار کرد: معاونت علمی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی تلاش می‌کند برنامه‌های مشترکی را برای توسعه این بخش دنبال کند.

وی افزود: پیشنهاد برگزاری یک پنل تخصصی و رویداد استیجی ویژه صنعت بازی‌های رایانه‌ای در مانوین نیز مطرح شده است تا از ظرفیت فعالان و متخصصان این حوزه برای توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای استفاده شود.