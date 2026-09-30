یادواره شهدای اقتدار، و بزرگداشت قائد شهید امت، با حضور مردم مبعوث‌شده گچساران در کانون فرهنگی هنری بسیج شهید امینی گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یادواره شهدای اقتدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین بزرگداشت قائد شهید امت، با حضور مردم مبعوث‌شده گچساران در کانون فرهنگی هنری بسیج شهید امینی گچساران برگزار شد.

این آیین در ادامه دویست‌وسیزدهمین شب از قیام مردمی و حضور حماسی مردم گچساران برگزار شد و جلوه‌ای از ارادت و وفاداری حاضران به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.