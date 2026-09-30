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مدیر رودخانههای شرکت آب منطقهای خراسانشمالی گفت: ۱۲۳ هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانههای استان که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، در نیمه نخست امسال رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برات امیری گفت: این میزان اراضی معادل ۱۲ هکتار است که در راستای صیانت از رودخانهها و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز رفع تصرف شده است.
وی افزود: حفاظت و صیانت از رودخانهها از وظایف اصلی شرکت آب منطقهای است و در این مسیر با متصرفان غیرقانونی برخورد میشود.
مدیر رودخانههای شرکت آب منطقهای خراسانشمالی تصریح کرد: برخی افراد با تصرف غیرقانونی حریم و بستر رودخانهها و انجام ساختوسازهای غیرمجاز، زمینه بروز خسارتهای جدی بهویژه هنگام وقوع سیلاب را فراهم میکنند.
امیری ادامه داد: ساختوساز در حریم رودخانهها علاوه بر تهدید ایمنی عمومی، میتواند موجب تشدید خسارتهای ناشی از سیلاب و حوادث طبیعی شود و از این رو با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهد شد.
وی همچنین از ساماندهی و لایروبی ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر از رودخانهها و مسیلهای استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف حفاظت از منابع آب و افزایش ظرفیت عبور جریان رواناب و سیلاب انجام شده است.
امیری خاطرنشان کرد: حفظ حریم قانونی رودخانهها و مسیلها برای باز ماندن مسیر جریان رواناب و سیلاب و پیشگیری از خسارت به اموال عمومی ضروری است.
وی تاکید کرد: پیش از هرگونه ساختوساز در مجاورت رودخانهها و مسیلهای استان، باید مجوزهای لازم از شرکت آب منطقهای دریافت و حدود حریم و بستر رودخانه استعلام شود.