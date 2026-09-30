دویست و دوازدهمین شب؛ شیراز همچنان در میدان

دویست‌ودوازهمین شب تجمعات مردمی در شیراز با حضور شهروندان و به اهتزاز درآمدن پرچم‌های ایران سپری شد؛ شبی دیگر که خیابان‌های شیراز را صحنه حضور، همبستگی و همراهی مردم کرد.

عکاس : فریبا فضلی