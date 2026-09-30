تیم فریزبی هیات ورزش‌های همگانی استان فارس در نخستین المپیاد فریزبی ایران با کسب عنوان نایب‌قهرمانی کاروان، نایب‌قهرمانی در سبک آلتیمیت و مقام سوم در سبک فری‌استایل، عملکرد موفقی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فریزبی هیات ورزش‌های همگانی استان فارس در نخستین المپیاد فریزبی ایران با کسب عنوان نایب‌قهرمانی کاروان، نایب‌قهرمانی در سبک آلتیمیت و مقام سوم در سبک فری‌استایل، عملکرد موفقی را به نمایش گذاشت.

نخستین المپیاد فریزبی ایران روز‌های ابتدایی مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی هیات ورزش‌های همگانی استان زنجان برگزار شد. در این رقابت‌ها که با حضور ورزشکارانی از ۱۸ استان کشور در بخش‌های انفرادی و تیمی انجام شد، نمایندگان استان فارس موفق به کسب سه نشان ارزشمند شدند.

در بخش تیمی و سبک آلتیمیت، تیم فریزبی هیات ورزش‌های همگانی استان فارس عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد. همچنین در بخش انفرادی و سبک فری‌استایل، محمد تاجور، دیگر ورزشکار استان فارس، موفق به کسب جایگاه سوم و نشان برنز این رقابت‌ها شد. در مجموع نتایج نیز، کاروان فریزبی استان فارس عنوان نایب‌قهرمانی این المپیاد را از آن خود کرد.

فرشید فیضی دولت‌آبادی، مسئول کمیته فریزبی هیات ورزش‌های همگانی استان فارس، کسب این عناوین را نتیجه تلاش و همدلی ورزشکاران و مربیان استان دانست و اظهار کرد: «حضور موفق ورزشکاران فارس نشان داد که این رشته از ظرفیت مناسبی برای توسعه برخوردار است و با تداوم برنامه‌های استعدادیابی، می‌توان زمینه درخشش بیشتر ورزشکاران استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرد.»

نخستین المپیاد فریزبی ایران با حضور ۲۸۵ ورزشکار مرد در رشته‌های دیسکاتن، دیسک‌گلف، SCF، دقت، فری‌استایل، آلتیمیت و گاتس برگزار شد.

فریزبی (Frisbee) یا بشقاب‌پرنده نوعی وسیله بازی است که از یک صفحه مدوّر لبه‌دار به قطر ۲۰ الی ۲۵ سانتی‌متر و وزن بین ۱۷۰ تا ۱۷۵ گرم ساخته شده است.

از این وسیله برای تفریح و ورزش رقابتی استفاده می‌شود. نحوه بازی به این صورت است که صفحه را به آسمان پرتاب می‌کنند و آن را می‌گیرند.