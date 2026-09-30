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مسؤل روابطعمومی سازمان قضایی ستاد کل نیروهای مسلح درمراسم گرامیداشت سرداران و ۱۸۵ شهید شهرستان عباسآباد بر جایگاه والای شهدا در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسؤل روابطعمومی سازمان قضایی ستاد کل نیروهای مسلح بر جایگاه والای شهدا در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد
مسئول روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مراسم گرامیداشت شهدای شهرستان عباسآباد مازندران، با ادای احترام به مقام شامخ ۱۸۵ شهید این شهرستان، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، نیروهای مسلح، رزمندگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا را گرامی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین عمادی، با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی، از ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی تجلیل کرد.
وی با تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای معظم شهدا، آنان را الگوهای ایستادگی و مقاومت دانست.
حجتالاسلام عمادی با اشاره به دوران دفاع مقدس، اتحاد مردم، فداکاری رزمندگان و تبعیت از رهبری را از عوامل ایستادگی ایران در برابر دشمنان عنوان کرد و حضور مردم در صحنه را نشانه پایبندی آنان به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی دانست.
یادآور میشود:مراسم گرامیداشت سرداران و ۱۸۵ شهید شهرستان عباسآباد در اجتماع پرشور مردم ولایتمدار، عباسآباد، سلمانشهر وکلارآباد برگزار شد.