به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ اتحادیه سراسری مرغداران کشور اعلام کرد: در پی نگرانی تولیدکنندگان از انتشار نامه هفتم مهرماه شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر توقف خرید گوشت منجمد کارتنی، با ورود معاونت امور تولیدات دامی و سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم لغو و مفاد نامه مذکور «کان‌لم‌یکن» اعلام شد.

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تأکید بر سیاست حمایتی این وزارتخانه از مرغداران تصریح کرد: تعهد خرید ۳۰ هزار تن مرغ مازاد هنوز به پایان نرسیده و شرکت پشتیبانی امور دام تا تکمیل کامل این ظرفیت، به خرید محصول از تولیدکنندگان ادامه می‌دهد.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار برای فصل پاییز افزود: با اجرای مصوبات جدید از جمله کاهش مدیریت‌شده میزان جوجه‌ریزی و صادرات هدفمند مرغ، پیش‌بینی می‌شود تعادل میان عرضه و تقاضا تا پایان پاییز در بازار کشور برقرار شود.