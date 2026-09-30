به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس آخرین مدل‌های پیشیابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده و به ویژه برای امروز علاوه بر افزایش سرعت وزش باد، شاهد افزایش ابر در برخی ساعت خواهیم بود و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک به ویژه در نوار شرقی و مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

زارعی افزود: احتمال بارش پراکنده در قسمت‌هایی از نواحی شرقی استان برای امروز وجود دارد و به لحاظ دمایی ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا را در برخی نقاط پیش بینی می‌کنیم.

در شبانه روز گذشته سر بیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۳ و ۱۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.