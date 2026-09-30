سجاد عباسپور و مهدی بالی، دو فرنگی‌کار مازندرانی، فردا پنجشنبه ۹ مهر در بازی‌های آسیایی ناگویا به روی تشک می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سجاد عباسپور و مهدی بالی، دو فرنگی‌کار مازندرانی، فردا پنجشنبه ۹ مهر در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویا ژاپن به روی تشک می‌روند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند که سجاد عباسپور در دور نخست به مصاف هونگ تان از چین می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با سومیت سومیت از هند روبه‌رو خواهد شد. علیشیر گانیف، دارنده مدال نقره جهان، در گروه عباسپور حضور دارد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز ۱۱ کشتی‌گیر حضور دارند که مهدی بالی در دور نخست با ابراهیم محمد از عربستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، در دور بعد به مصاف اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان، دارنده مدال برنز المپیک، خواهد رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده دیدار اندونزی و فیلیپین مبارزه خواهد کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز چهارشنبه در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر ناگویا آغاز شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۵ مغلوب میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریفی از ژاپن، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۶ مغلوب شمیل اوژایف از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریفی از قرقیزستان، فرخی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه یک بر یک مقابل منگ از چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

میرزازاده برای کسب مدال طلا باید با رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان مبارزه کند.