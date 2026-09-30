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فعالیت یک واحد دانهبندی شن و ماسه در آمل بهدلیل تخلیه فاضلاب و آلودگی رودخانه متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت: فعالیت یک واحد دانهبندی شن و ماسه در جریان پایش زیستمحیطی واحدهای معدنی شهرستان، بهدلیل تخلیه فاضلاب و آلودگی رودخانه متوقف شد.
عباس بابایی افزود: پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات زیستمحیطی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: مدیریت اصولی پساب و کنترل آلایندههای هوا از الزامات فعالیت واحدهای معدنی و سنگشکنهاست و واحدهای فعال موظفاند فعالیت خود را مطابق ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی انجام دهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل افزود: بیتوجهی به الزامات زیستمحیطی و استمرار فعالیت آلاینده، حسب مورد میتواند به توقف فعالیت و پیگیری قانونی و قضایی منجر شود.
بابایی گفت: پایش واحدهای فعال شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل آلودگیها ادامه خواهد داشت.