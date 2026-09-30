



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول کوهستانی پزوه گفت: در ۶ ماهه امسال تشریفات صادرات یک میلیون و ۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۶ درصد افزایش داشته است.



وی افزود: در این مدت تشریفات واردات ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد افزایش داشته است.



مدیرکل گمرکات استان اصفهان همچنین گفت: در شش ماهه امسال ۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۸ درصد افزایش داشته است و ۲۰ درصد بیشتر از کل سال گذشته می‌باشد.