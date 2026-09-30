داوری مرحله مقدماتیِ کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن از امروز چهارشنبه ۸ مهرماه از طریق فیلم‌های ضبط شده اجرای متسابقان راه‌یافته به این مرحله، آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از ضبط اجرای ۵۵۳ متسابق راه‌یافته به مرحله مقدماتی کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که طی روز‌های ۲۶ و ۲۷ شهریورماه از طریق ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌های سراسر کشور به انجام رسید، فیلم‌های ضبط شده برای داوری به مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال شد.

از امروز چهارشنبه ۸ مهرماه قرار است در دو بخش آقایان و بانوان، آثار ضبط شده متسابقان این مرحله در بازه زمانی مشخص تا ۱۸ مهرماه، مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفته تا اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی این دوره از مسابقات که قرار است اواخر آبان و اوایل آذرماه امسال در زاهدان برگزار شود، معرفی شوند.

بر این اساس، در بخش آقایان سالن جلسات ساختمان شهید سردار سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه از ۸ تا ۱۰ مهرماه میزبان هیئت داورانی متشکل از محمدجواد پناهی و مهدی غلام‌نژاد (تجوید)، حسن حکیم‌باشی و محمدرضا حاجی‌اسماعیلی حسین‌آبادی (وقف و ابتدا)، حامد ولی‌زاده و حسن ربیعیان (صوت) و رضا محمدپور و علی‌اکبر ملکشاهی (لحن) است تا با نظارت فنی محمدحسین سعیدیان، آثار آوایی بخش آقایان، قضاوت شوند که ریاست هیئت داوران را محمد خواجوی و ریاست کمیته فنی را سعید زکی‌لو در این بخش به عهده دارند.

داوری سایر رشته‌های بخش آقایان شامل رشته حفظ کل (۱۱ تا ۱۳ مهر)، حفظ ۲۰ جزء و ترتیل (۱۴ تا ۱۵ مهر)، دعا و اذان (۱۶ تا ۱۷ مهر) و مدیحه‌سرایی (۱۷ مهر) نیز در همین ساختمان به انجام خواهد رسید.

اما داوری مرحله مقدماتی کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش بانوان نیز به موازات بخش آقایان در ساختمان مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه انجام خواهد شد که شامل حفظ کل (۱۱ تا ۱۳ مهر)، حفظ ۲۰ جزء (۱۳ مهر)، دعا و مدیحه‌سرایی (۱۴ تا ۱۵ مهر)، قرائت و ترتیل (۱۶ تا ۱۷ مهر) می‌شود.

همچنین داوری متسابقان راه‌یافته به چهل و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم نیز در بخش بانوان ۱۷ مهر و در بخش آقایان ۱۸ مهر در اماکنی که اعلام شده است، برگزار خواهد شد.