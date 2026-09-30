دادستان کل کشور که برای شرکت در نشست دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، با رئیس دیوان عالی روسیه دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، دادستان کل کشور که برای شرکت در نشست دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، در نخستین ملاقات رسمی خود با رئیس دیوان عالی کشور روسیه درباره راه‌های توسعه و تعمیق همکاری‌های قضایی رایرنی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی‌آزاد» دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیات قضایی برای شرکت در نشست دادستان‌های سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است با همراهی سفیر کشورمان با «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی کشور روسیه دیدار و مذاکره کرد.

رئیس دیوان عالی روسیه در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیات عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار‌ها تاکید کرده است روابط ایران و روسیه عمیق، دوستانه و راهبردی است.

وی افزود: پس از امضاء معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین دو کشور این مناسبات وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه همکاری‌های قضایی تحرک و پیشرفت بسیار خوبی را شاهد هستیم.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز ضمن تمجید از مواضع اصولی مقامات عالی این کشور در واکنش به تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونی علیه ایران گفت: حمایت دولت روسیه از جمهوری اسلامی ایران هم در سطح عالی سیاسی و هم در سازمان‌های بین‌المللی قابل تقدیر است.

همچنین دو‌طرف در این دیدار درباره طیف وسیعی از موضوعات و مباحث قضایی، پیگیری اسناد امضاء شده و تبادل تجربیات در حوزه خدمات الکترونیک قضایی گفت‌و‌گو کردند.

اجلاس دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای از چهارشنبه در شهر کازان مرکز جمهوری مسلمان‌نشین تاتارستان آغاز می‌شود و حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد، ضمن سخنرانی در نشست عمومی با مقامات عالی قضایی و دادستان‌های کل روسیه و کشور‌های شرکت کننده دیدار و مذاکره خواهد کرد.