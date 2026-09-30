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روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: همزمان با هفته سالمند، برنامهای با محوریت تکریم سالمندان و ارتقای مشارکت اجتماعی آنان در مسجد شهرک سحر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کارشناسان سلامت خانواده و جوانی جمعیت و مراقب سلامت در این برنامه موضوعاتی مرتبط با سلامت دوران سالمندی، مراقبتهای بهداشتی و راهکارهای پیشگیری از بیماریها را برای سالمندان تشریح کردند.
وضعیت فشارخون سالمندان در مسجد شهرک سحر پایش شد و توصیههای لازم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت به شرکتکنندگان ارائه شد.
نحوه استفاده از خدمات سلامت ویژه سالمندان در مراکز و واحدهای بهداشتی نیز برای حاضران تشریح و اطلاعرسانی شد.
نشست صمیمی با سالمندان برگزار شد و شرکتکنندگان دیدگاهها، تجربیات و دغدغههای خود را مطرح کردند و در این گفتوگوها بر نقش سالمندان در انتقال تجربیات و ارزشهای اجتماعی به نسل جوان و اهمیت خانواده سالم و ازدواج بهنگام تأکید شد.