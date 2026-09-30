۳۱ هزار و ۳۵۰ سالمند در کهگیلویه و بویراحمد از خدمات معیشتی، درمانی و دیگر خدمات کمیته امداد بهره‌مند می‌شوند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: این نهاد در قالب ۱۲۰ فعالیت، خدمات مختلفی به نیازمندان ارائه می‌کند و هم‌اکنون ۴۹ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.

قلی‌پور افزود: ۳۱ هزار و ۳۵۰ سالمند نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند و از خدمات معیشتی، درمانی و دیگر خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد به مناسبت روز ملی سالمند گفت: به همین مناسبت ۱۲۰ سالمند از ۱۷ اداره کمیته امداد در سراسر استان در برنامه تکریم و تجلیل از سالمندان حضور یافتند.

مدیرکل کمیته امداد استان بیان کرد: این افراد از سالمندانی هستند که در زمینه‌های مختلف از جمله توانمندسازی، هنر و رشته‌های تخصصی فعالیت دارند و در این برنامه از آنان تجلیل می‌شود.

قلی‌پور همچنین از اعزام ۳۵ سالمند از استان به همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این افراد تا روز جمعه در این همایش حضور خواهند داشت.