بیش از ۳۱ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد
۳۱ هزار و ۳۵۰ سالمند در کهگیلویه و بویراحمد از خدمات معیشتی، درمانی و دیگر خدمات کمیته امداد بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: این نهاد در قالب ۱۲۰ فعالیت، خدمات مختلفی به نیازمندان ارائه میکند و هماکنون ۴۹ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.
قلیپور افزود: ۳۱ هزار و ۳۵۰ سالمند نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند و از خدمات معیشتی، درمانی و دیگر خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به برنامههای کمیته امداد به مناسبت روز ملی سالمند گفت: به همین مناسبت ۱۲۰ سالمند از ۱۷ اداره کمیته امداد در سراسر استان در برنامه تکریم و تجلیل از سالمندان حضور یافتند.
مدیرکل کمیته امداد استان بیان کرد: این افراد از سالمندانی هستند که در زمینههای مختلف از جمله توانمندسازی، هنر و رشتههای تخصصی فعالیت دارند و در این برنامه از آنان تجلیل میشود.
قلیپور همچنین از اعزام ۳۵ سالمند از استان به همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این افراد تا روز جمعه در این همایش حضور خواهند داشت.
وی اجرای برنامههای آموزشی، ورزشی و مسابقات مختلف را از دیگر برنامههای ویژه سالمندان عنوان کرد و افزود: توانمندسازی سالمندان نیز در دستور کار کمیته امداد قرار دارد و اجرای طرحهایی مانند پنلهای خورشیدی برای این گروه دنبال میشود تا با ایجاد درآمد، بخشی از هزینههای معیشتی خانوادهها تأمین شود.