پخش زنده
امروز: -
مستند «جهت شناسایی»، مجموعههای «عملیات اقتدار»، «تحت نظر» و پویانمایی «کار بازی با دیلن»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند «جهت شناسایی» را امروز ساعت ۱۵ پخش می کند.
این مستند بخشیهایی از فداکاریهای رزمندگان غیور کشور را را در عملیاتهای والفجر ۸ و کربلای ۳ را روایت میکند.
«عملیات اقتدار» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه از شبکه افق پخش میشود.
این مجموعه نمایشی درخصوص عملیات نیروهای مقاومت فلسطین پشت خطوط نیروهای صهیونیستی در منطقه موسوم به سرزمین ۴۸ است.
«تحت نظر» پنجشنبه و جمعه این هفته از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی داستان یک حمله سایبری است که منجر به قطع برق در برلین میشود.
«کار بازی با دیلن» هر روز ساعت ۱۱:۴۵ از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه پویانمایی درباره حیوانی است که با استفاده از تخیل شگفتانگیز خود میتواند لحظاتی شاد و سرگرم کنندهای را برای دوستانش رقم بزند.