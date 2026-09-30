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شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۶۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه خیابانهای فرشادی و ۲۵ آبان با عدد ۶۷، خیابان احمدآباد ۶۹، استانداری اصفهان ۵۸، انقلاب ۶۶، پارک زمزم ۶۳، خیابانهای رهنان و پروین اعتصامی ۷۶، بزرگراه خرازی ۸۲، کردآباد، دانشگاه علوم پزشکی و زینبیه ۵۵، رودکی ۶۰، فیض ۵۷، کاوه و ولدان ۷۱، میرزا طاهر ۵۶ وشهرک منتظری ۶۶ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه بهارستان غربی (ملک شهر) با عدد ۱۱۷ ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه سپاهانشهر با عدد ۴۶ و دانشگاه صنعتی با عدد ۲۲ AQI در وضعیت پاک و در محور شرق اصفهان با عدد ۱۵۱ ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.