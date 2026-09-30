به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم استان در دویست و سیزدهمین شب وفاداری وحدت کلمه و تبعیت از ولایت فقیه را رمز پیروزی در مقابل دشمن دانستند و به مردم سایر نقاط دنیا گفتند تنها راه نجات، ایستادگی در برابر مستکبران جهان است.

آنها با اشاره به نامه سپاه به مردم آمریکا، از مردم این کشور خواستند با ارزیابی عملکرد رئیس جمهور نالایقشان در مقابل این بی کفایتی و جنایت قیام کنند.