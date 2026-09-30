مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: ۳۵ هزار بسته نوشت افزار با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار استان توزیع شد تا مشکلات معیشتی مانعی برای حضور دانش‌آموزان در کلاس درس نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت‌: این بسته‌های نوشت‌افزار با ارزش هر بسته ۲۰ میلیون ریال و شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی و دیگر ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان است.

وی افزود: تامین و توزیع این بسته‌ها با مشارکت نهاد‌های حمایتی، اجرای پویش‌های مختلف و همراهی خیران در سطح استان انجام شده است تا دانش‌آموزان کم‌برخوردار بتوانند سال تحصیلی را با حداقل نیاز‌های آموزشی آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع بسته‌های توزیع‌شده، ۱۸ هزار و ۵۰۰ بسته از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۶ هزار و ۳۰۰ بسته توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پنج هزار بسته از سوی سپاه و مابقی نیز توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نیکوکاران تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

متقیان با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان گفت: امسال ۱۹۲ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی خراسان‌شمالی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۲۰ دانش‌آموز دختر و پسر نیازمند شناسایی شده‌اند.

وی اظهار کرد: از مجموع دانش‌آموزان نیازمند شناسایی‌شده، ۱۸ هزار و ۳۸۹ نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲ هزار و ۷۳۱ دانش‌آموز نیز زیر پوشش بهزیستی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی افزود: چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند دیگر نیز زیر پوشش هیچ‌یک از نهاد‌های حمایتی قرار ندارند و شناسایی و حمایت از این گروه، نیازمند توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول و خیران است.

متقیان تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای طرح‌های حمایتی، فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و جلوگیری از آن است که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها به مانعی برای حضور آنان در مدرسه تبدیل شود.

خراسان‌شمالی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میزبان ۱۹۲ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار مدرسه است و آموزش و پرورش استان همزمان با آماده‌سازی مدارس، برنامه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار را نیز دنبال می‌کند.