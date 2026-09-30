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ورشکستگی یک بانک آمریکایی در پی معوقات بخش املاک تجاری و دشواری هند برای تأمین نفت پالایشگاهها، همزمان با افزایش فشارها در بازار جهانی انرژی، نگرانیها درباره تشدید بحران اقتصادی را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، «نانو بنک» بهعنوان ششمین بانک آمریکایی، در پی معوقات سنگین بخش املاک تجاری ورشکست شد.
همزمان، هند که پس از تحریمهای ایران وابستگی بیشتری به نفت روسیه پیدا کرده است، به دلیل رقابت چین و محدودیتهای عرضه با دشواری در تأمین خوراک پالایشگاههای خود مواجه شده است.
در بازارهای مالی آمریکا نیز طی ۲۴ ساعت، ارزش سهام حدود ۷۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت و بازار طلا و نقره نیز با افت قابل توجه مواجه شد.
در بازار انرژی، افزایش ریسک حملونقل دریایی و اختلال در عرضه، قیمت نفت واقعی را به بیش از ۱۲۵ دلار رسانده است. قطر نیز به دلیل تداوم ناامنیها، وضعیت اضطراری محمولههای گاز طبیعی خود را تمدید کرده است.
از سوی دیگر، ذخایر راهبردی نفت آمریکا تا ۲۵ سپتامبر به حدود ۲۸۴ میلیون بشکه کاهش یافته که بر اساس این گزارش، پایینترین سطح در بیش از چهار دهه گذشته است.
افزایش هزینه انرژی، فشار بر بازار حملونقل و تشدید مشکلات بانکی، نگرانیها درباره تداوم تورم و تبعات اقتصادی بحران انرژی در ماههای آینده را افزایش داده است.