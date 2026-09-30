به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جعفر عسکری در این دیدار گفت: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، عزت و امنیت امروز جامعه را رقم زدند و خانواده‌های شهدا نیز با صبر، استقامت و پایبندی به آرمان‌های شهیدان، ادامه‌دهنده راه آنان هستند.

وی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

شهید سید احمد آل‌داود سال ۱۳۶۱ در ۱۹ سالگی در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسید.