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رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان در سفر به شهرستان خوروبیابانک با خانواده شهید سید احمد آلداود دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جعفر عسکری در این دیدار گفت: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، عزت و امنیت امروز جامعه را رقم زدند و خانوادههای شهدا نیز با صبر، استقامت و پایبندی به آرمانهای شهیدان، ادامهدهنده راه آنان هستند.
وی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهیدان و بهرهگیری از فرهنگ ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، وظیفهای همگانی به شمار میرود.
شهید سید احمد آلداود سال ۱۳۶۱ در ۱۹ سالگی در عملیات بیتالمقدس به شهادت رسید.