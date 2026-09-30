به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی‌آبادی در تشریح جزئیات این دستاورد اظهار کرد: با پایان موفقیت‌آمیز مراحل نصب مکانیکی و رفع مشکلات فنی، نخستین توربین بادی ۲ مگاواتی ساخت داخل، دیروز هفتم مهر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

وی با بیان اینکه این طرح محصول مهندسی معکوس نیست، تصریح کرد: دانش فنی این توربین را به‌طور کامل پژوهشگران داخلی خلق کرده اند و متناسب با شرایط اقلیمی ایران به مرحله تولید رسیده است.

وزیر نیرو افزود: هم‌اکنون اقدامات تکمیلی برای تثبیت عملکرد در حال انجام شدن است و انتظار می‌رود در روز‌های آتی، این توربین با ظرفیت کامل اسمی خود، سبد تولید برق کشور را تقویت کند.

اتکای کامل به دانش بومی بدون استفاده از مهندسی معکوس

علی‌آبادی با اشاره به راهبردی بودن این طرح که از سال ۱۳۸۹ در پژوهشگاه نیرو آغاز شده بود، گفت: تفاوت بنیادین این توربین با موارد مشابه، طراحی از پایه و مبتنی بر توانمندی‌های بومی است.

وی تصریح کرد: در این طرح از روش مهندسی معکوس استفاده نشده، بلکه متخصصان ما در پژوهشگاه نیرو، دانش فنی را متناسب با اقلیم و شرایط آب‌وهوایی ایران طراحی کردند و این طرح را به یک طرح چندرشته‌ای (مولتی‌دیسیپلینری) تبدیل کردند که در آن بیش از ۴۵۰ متخصص در مقاطع مختلف و طی ۳۰۰ هزار نفر-ساعت کار، مدارک ساخت و دانش فنی را تدوین کردند.

غلبه بر تحریم‌ها و چشم‌انداز آینده صنعت توربین‌سازی

وزیر نیرو اظهار کرد: با وجود هم‌زمانی این طرح با تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تأمین قطعات، عزم متخصصان کشور باعث شد تا زیرساخت‌های تولید صنعتی در مجموعه مپنا نهادینه شود.

علی‌آبادی بیان کرد: دستاورد امروز، فقط پایان یک مسیر نیست؛ بلکه بستری است که کشور را برای طراحی و ساخت توربین‌های بادی با ظرفیت‌های بالاتر و توان بیشتر آماده کرده است و این دانش انباشته شده، پشتوانه استقلال صنعت برق ایران در آینده خواهد بود.