معاون وظیفه عمومی استان مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات به مشمولان غایب خبر داد و گفت: کارفرمایانی که این افراد را به‌کارگیری کنند، علاوه بر معرفی به مراجع قضایی، با جریمه‌های سنگین قانونی مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ الیاس خوبانی، معاون وظیفه عمومی استان مرکزی، با اشاره به ابلاغیه‌های قانونی جدید، بر ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به مشمولان غایب تأکید کرد.

وی گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهاد‌های قانونی و وزارتخانه‌ها از ارائه خدمات به مشمولان غایب منع شده‌اند.

معاون وظیفه عمومی استان مرکزی همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی برای به‌کارگیری مشمولان غایب افزود: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، به‌کارگیری مشمولان غایب در مؤسسات دولتی و غیردولتی، از جمله کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است.

سرهنگ خوبانی با بیان اینکه شناسایی متخلفان با همکاری فراجا و وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: افراد متخلف پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، جریمه به‌کارگیری مشمول غایب در بار نخست معادل هزینه سالانه یک سرباز و در صورت تکرار تخلف، معادل هزینه سالانه سه سرباز تعیین شده است.

معاون وظیفه عمومی استان مرکزی از شهروندان خواست برای اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی و پیشگیری از مشکلات قانونی، اطلاعات مورد نیاز خود را تنها از منابع رسمی سازمان وظیفه عمومی دریافت کنند.

وی سامانه سازمان وظیفه عمومی به نشانی vazifeh.police.ir و تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ را از منابع رسمی برای دریافت اطلاعات اعلام کرد