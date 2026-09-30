رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز در گرگان گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان بزودی ترمیم می‌شود و افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز در گرگان با اعلام این خبر افزود: قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود.

بابایی کارنامی گفت: بنابر دستور رئیس جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار شد بزودی حقوق کارمندان دولت از دو هزار امتیاز تا بیست هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط حدود هفت میلیون تومان خواهد بود.

بابایی کارنامی همچنین ادامه داد: مجلس پیگیر است تا مبلغ کالابرگ را به دو میلیون تومان افزایش دهد.

سفر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به استان گلستان در چند محور انجام می‌شود و موضوعات مختلف اجتماعی و مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

