به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهرداد حجازی گفت: میراث فرهنگی اصفهان و ایران امروز در سطح جهانی شناخته شده است و وظیفه ما این است که با برنامه‌ریزی برای پنج و ۱۰ سال آینده، زیرساخت‌ها وارتباطاتی ایجاد کنیم که نسل‌های آینده ازظرفیت‌های موجود برای حفاظت، معرفی و توسعه میراث فرهنگی استفاده کنند.

وی با اشاره به پیامد‌های جنگ تحمیلی سوم و توجه جامعه بین‌المللی به وضعیت میراث فرهنگی ایران ادامه داد: در جنگ، ارتباطات بین‌المللی درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور ادامه داشت و نگرانی‌های همکاران و فعالان میراث فرهنگی درنقاط مختلف جهان در خصوص شرایط ایران به موضوعات تخصصی بین‌المللی منتقل شد.

حجازی گفت: در هفته‌های آینده نیز یک برنامه بین‌المللی با حضور حدود ۲ هزار نفر برگزار می‌شود که در بخشی از آن به موضوع آثار جنگ بر میراث فرهنگی در سطح جهان توجه خواهد شد و وضعیت میراث فرهنگی ایران نیز در این چارچوب مطرح می‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری یک شبکه دانشگاهی بین‌المللی افزود: این شبکه با مشارکت دانشگاه‌ها و نهاد‌هایی از ۱۱ کشور جهان از ژاپن تا آمریکای جنوبی شکل گرفته و اصفهان نیز در این شبکه نقش دارد؛ در این چارچوب، دانشگاه‌ها و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان می‌توانند شرایط توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی را فراهم کنند.

وی یکی از محور‌های پیشنهادی همکاری‌های بین‌المللی را استفاده از هوش مصنوعی در حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: در این خصوص پیشنهاد همکاری میان اصفهان و شهر کانکشو مطرح شده و استفاده از فناوری‌های نوین برای مستندسازی و مدیریت میراث فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از طرح‌های مشترک بررسی می‌شود.

رئیس کمیته بین‌الملل اداره کل میراث فرهنگی استان همچنین از موافقت یکی از نهاد‌های بین‌المللی برای اختصاص ۵۰۰ هزار دلار به یکی از طرح‌های میراث فرهنگی خبر داد و گفت:این منابع باهدف تقویت فعالیت‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

حجازی مستندسازی را یکی از محور‌های مهم همکاری‌های بین‌المللی دانست و گفت: یکی از طرح‌های مطالعاتی و مستندسازی گسترده نیز با جزئیات فنی و برآورد هزینه حدود ۸۰ میلیارد تومان تهیه شده است که مبنای آن مربوط به زمانی است که نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان بود و اکنون می‌توان از این ظرفیت مطالعاتی برای پیشبرد برنامه‌های تخصصی حفاظت و مستندسازی استفاده کرد.

رئیس کمیته بین‌الملل اداره کل میراث فرهنگی استان افزود رویکرد اصلی کمیته بین الملل اداره کل میراث فرهنگی استان، تبدیل ارتباطات بین‌المللی به همکاری‌های ساختار یافته و قابل ارزیابی است تا این ارتباطات بتواند در حفاظت از میراث فرهنگی توسعه گردشگری، ارتقای صنایع دستی و معرفی ظرفیت‌های اصفهان در سطح جهانی اثرگذار باشد.