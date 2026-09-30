مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ثبت ملی دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان در شورای ملی ثبت کشور همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان به‌عنوان دو اثر طبیعی شاخص استان قم در شورای ملی ثبت کشور به ثبت ملی رسیدند.

وی با اشاره به جایگاه طبیعی دریاچه حوض سلطان گفت: این پهنه آبی از مهم‌ترین میراث طبیعی استان قم به شمار می‌رود و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از ارزش‌های قابل توجه زیست‌محیطی و طبیعی برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: دریاچه حوض سلطان یک زیست‌بوم آبی فصلی و نمکی است که از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار بوده و از منظر طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

احمدی فارسانی همچنین درباره سیرک یخچالی سلفچگان بیان کرد: این پدیده طبیعی از نظر زمین‌شناسی و ویژگی‌های ژئومورفولوژیک دارای ارزش علمی است و از جمله پدیده‌های شاخص طبیعی استان قم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت ملی این دو اثر طبیعی همزمان با هفته گردشگری در شورای ملی ثبت کشور انجام شده و دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور قرار گرفتند.