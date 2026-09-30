هشدار هواشناسی؛ موجهای جدید در راه استان قزوین
اداره کل هواشناسی استان قزوین از احتمال وقوع رگبار و وزش بادهای شدید در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، وضعیت جوی در استان نسبتاً پایدار پیشبینی میشود، اما از فردا شب با عبور چند موج جوی، ناپایداریهایی در شرایط آبوهوایی ایجاد خواهد شد.
این موجها با افزایش ابر و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق همراه است که البته میزان بارشها چندان زیاد نیست.
روزهای جمعه و شنبه نیز وزش بادهای نسبتا شدید غربی و جنوبغربی، بهویژه در نیمه غربی استان، ادامه دارد.
با توجه به احتمال وزش بادهای شدید و احتمال گرد و خاک محلی، توصیه شده رانندگان در مسیرهای پرخطر، بهویژه به دلیل احتمال لغزندگی جادهها، احتیاط بیشتری کنند.