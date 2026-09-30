مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: ۱۲ روستا در ۸ شهرستان برای اجرای طرح دهکده مشاغل روستایی در گام نخست، انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: برخی روستا‌های ۸ شهرستان برای اجرای طرح دهکده مشاغل روستایی در گام نخست، انتخاب شده‌اند.

سعید بیاری افزود: روستای شوریجه شهرستان سروستان، روستا‌های چاه سرخ و شول شهرستان زرقان، روستای ظفرآباد و باجگاه شهرستان شیراز، روستای فیروزی شهرستان مرودشت، شهرک ایثار شهرستان خرامه، روستا‌های گل برنجی و برایجان شهرستان خفر، روستا‌های رودبال و کومهر شهرستان سپیدان و روستای شیخ عبود شهرستان بیضا روستا‌هایی هستند که قرار است این طرح در این روستا‌ها اجرایی شود.

هدف از اجرای این طرح، شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی روستاییان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه در حوزه اشتغال روستایی گفت: توانمندسازی روستاییان و ایجاد زنجیره‌ای منسجم از ایده‌پردازی تا تولید و فروش، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار‌های روستایی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

سعید بیاری اعلام کرد: طرح ملی «روستاپ» هم با هدف توانمندسازی و شتاب‌دهی کسب و کار‌های روستایی و با اولویت زنان روستایی در ۴۷ شهرستان کشور اجرا می‌شود و آموزش، حمایت از ایده‌ها، توسعه کسب و کار و اتصال تولیدات روستایی به بازار را دنبال می‌کند.