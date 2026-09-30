رئیس اتاق بازرگانی یاسوج؛
تأسیس مدرسه بازرگانان در کهگیلویه و بویراحمد؛ طرحی ماندگار و بیسابقه
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از نهایی شدن کلیات طرح تأسیس مدرسه بازرگانان در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و آن را «ماندگارترین دستاورد» این نشست توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدالله قبادی، در نشست رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر ایران که به میزبانی این استان برگزار شد، با قدردانی از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و هیئت همراه، گفت: همواره آرزو داشتیم با حضور شما و عزیزان، کاری ماندگار در اتاق بازرگانی استان انجام دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، با اشاره به رایزنیهای انجامشده پیش از برگزاری نشست، افزود: در زمینههای مختلف از جمله مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای شایان بحث و تبادل نظر شد و دیروز در جلسهای که برگزار شد، کلیات طرح تأسیس مدرسه بازرگانان تقریباً جمعبندی شد. این کار بسیار ارزشمندی است و فکر میکنم چنین اقدامی در کل کشور بیسابقه باشد.
قبادی با تأکید بر اینکه این طرح «ملموسترین و بهترین نتیجه این سفر» است، ادامه داد: بهزودی زمینی برای احداث این مدرسه تهیه خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان وقت اداری با همکاری استانداری، زمین مشخص شود، تا مدرسهای با هدف تربیت بازرگانان توانمند از استان شکل گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به عقبماندگی استان در حوزه تجارت و صنعت نسبت به استانهای همجوار مانند بوشهر، فارس، اصفهان و خوزستان، اضافه کرد: مردم استان ما یا کشاورز و دامدار بودهاند یا معلمزاده؛ پدران ما صنعتگر نبودند. بنابراین باید آموزش را جدی بگیریم تا نسل جدید را به سمت تجارت و صنعت سوق دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، آب معدنی و شیلات اشاره کرد و گفت: استان ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خاویار سیاه در کشور است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در صنعت صادرات، این ظرفیتها آنگونه که باید معرفی نشده است،
وی بیان کرد: بیش از ۳۰۰ واحد تولیدکننده شیلات در استان داریم که بالای پنجاه درصد صادرات دارند، اما از ضعفهای موجود در حوزه صادرات رنج میبریم.