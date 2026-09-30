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همزمان با هفته دفاع مقدس شورای حل اختلاف بخش کشاورزی رودان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دادگستری شهرستان رودان گفت: با توجه به جایگاه شهرستان رودان در حوزه کشاورزی، بخشی از اختلافات و دعاوی موجود در شهرستان به مسائل این بخش مربوط میشود که راهاندازی شورای حل اختلاف بخش کشاورزی میتواند زمینه مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی فراهم کند.
رضا رنجپور افزود: یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی است و قانون نیز ظرفیت لازم برای تحقق این موضوع را فراهم کرده است.
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سرهنگ علی موذننسب، جانشین فرمانده سپاه رودان گفت: همچنین کانون بسیج مهندسان کشاورزی رودان نیز راه اندازی شده که میتواند برای رفع مسائل و مشکلات این حوزه گامهای مؤثری بردارد.