وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری

وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال وبختیاری؛ قطره گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا اواسط هفته جاری، آسمان استان ابری بوده و وزش باد در نواحی مختلف ادامه خواهد داشت.

وی افزود: انتظار می‌رود در ساعات عصرگاهی، شدت باد افزایش یافته و با خیزش گرد و خاک، کیفیت هوا به شدت کاهش یابد. همچنین احتمال بارش پراکنده در مناطق غربی و شمال غربی استان نیز وجود دارد. در کنار این تغییرات، کاهش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش کیفیت هوا، به گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های تنفسی) توصیه می‌شود در ساعات اوج آلودگی در منزل بمانند. همچنین به عشایر توصیه می‌شود از توقف در مجاورت رودخانه‌ها خودداری کنند. علاوه بر این، با توجه به احتمال تغییرات جوی، از کشاورزان درخواست می‌شود برای جلوگیری از آسیب به محصولات، عملیات برداشت را تسریع کنند.