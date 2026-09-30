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معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اجرای برنامههای متنوع این مجموعه در هفته ملی کودک خبر داد و افزود:این سازمان با برگزاری ویژه برنامههای کودکمحور به استقبال هفته ملی کودک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد صائبی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری فرهنگی و تربیتی بر نسل کودک و نوجوان گفت: آموزش مفاهیمی مانند تفکیک پسماند، پاکیزگی و مسئولیتپذیری به کودکان باید با استفاده از ابزارهای جذاب و متناسب با دنیای آنان انجام شود و در همین راستا مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی برای هفته ملی کودک تدارک دیده شده است.
عضو شورای سیاستگذاری هفته ملی کودک با اشاره به اهمیت توجه به نسل کودک و نوجوان اظهار داشت: سرمایهگذاری روی کودکان، سرمایهگذاری برای آیندگان است و اگر امروز بتوانیم بر تفکر، شیوه تربیت و توانمندی این نسل بهدرستی سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم آیندهای مناسب برای نسلی بسازیم که در سالهای آینده تصمیمگیرنده و ادارهکننده کشور خواهد بود.
وی افزود: توجه به کودک تنها وظیفه یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و تقریباً همه دستگاهها به شکلی با موضوع کودک ارتباط پیدا میکنند؛ ممکن است این ارتباط به آینده شغلی، زندگی اجتماعی، آموزش، سلامت یا دیگر ابعاد زندگی کودکان مربوط باشد. بنابراین، همکاری میان دستگاههای مختلف و ایجاد نگاه مشترک به موضوع کودک اهمیت زیادی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر و بهویژه امسال، حضور دستگاههای مختلف در برنامههای هفته ملی کودک پررنگتر شده است و این همکاری میتواند فاصلهای را که در گذشته میان برخی دستگاههای دولتی و حوزه کودک وجود داشت، کاهش دهد.
صائبی یکی از مهمترین موضوعها در حوزه کودک را تولید محتوای مناسب و انگیزهبخش دانست و گفت: محتوایی که با نگاه کودکانه تولید شود، میتواند تأثیر عمیقی بر آینده یک کودک داشته باشد. یک کتاب داستان، فیلم آموزشی یا محتوای فرهنگی ممکن است مسیر زندگی یک کودک و نوجوان را تغییر دهد.
او با اشاره به نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه افزود: کانون به صورت ریشهای در حوزه کودک فعالیت میکند و دستگاههای دیگر نیز میتوانند با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، پیامهای تخصصی خود را به زبان کودک منتقل کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه کودکان علاقهمند به ایفای نقش و مسئولیتپذیری هستند، گفت: یکی از نکتههای مهم در حوزه کودک این است که کودک دوست دارد مسئولیتی بر عهده بگیرد و در یک فعالیت اجتماعی نقش داشته باشد. ما نیز تلاش کردهایم آموزش مفاهیم مرتبط با پسماند را از حالت مستقیم و صرفاً آموزشی خارج کنیم و آن را با ابزارهایی که برای کودکان جذاب است، ارائه دهیم.
صائبی از تولید یک سرود آموزشی با موضوع پسماند، تفکیک زباله، نظافت و پاکیزگی خبر داد و گفت: این سرود با استفاده از المانهای مورد علاقه کودکان تولید شده و قرار است در سطح شهر اجرا و رونمایی شود.
وی یکی دیگر از برنامههای سازمان مدیریت پسماند را استفاده از ظرفیت هنرهای سنتی برای انتقال مفاهیم محیطزیستی عنوان کرد و افزود: پردهخوانی از قالبهای قدیمی و جذاب قصهگویی است و تلاش کردهایم از این قالب برای انتقال پیامهای مرتبط با مدیریت پسماند به کودکان استفاده کنیم.
به گفته صائبی، این برنامه از هفته ملی کودک در مهدهای کودک و مدارس شهر تهران اجرا خواهد شد تا مفاهیم مرتبط با تفکیک پسماند، پاکیزگی و مسئولیت اجتماعی با زبان داستان و تصویر به کودکان منتقل شود.
صائبی همچنین از تولید و انتشار کتابی با عنوان «مورچهای با کلاه ستارهای» خبر داد و گفت: این کتاب با هدف انتقال مفاهیم مدیریت پسماند با روشهای کودکانه تولید و چاپ شده و در حال حاضر نیز در مهدهای کودک، مدارس و مراکز مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: مربیان این کتاب را برای کودکان میخوانند و در کنار آن، مسابقهای نیز برای مخاطبان در نظر گرفته شده است که کودکان میتوانند در آن مشارکت کنند و پاسخهای خود را ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این برنامه از گروه سنی کودکستان تا دانشآموزان دوره ابتدایی را دربرمیگیرد و تلاش شده است مفاهیم تخصصی پسماند به زبانی ساده، جذاب و متناسب با سن کودکان ارائه شود.
صائبی در پایان از اجرای یک برنامه مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: با همکاری کانون، یک بازی رومیزی با موضوع حافظه در حال آمادهسازی است که قرار است در هفته ملی کودک رونمایی شود.
او تأکید کرد: استفاده از بازی، قصه، سرود، کتاب و دیگر ابزارهای فرهنگی و هنری میتواند به انتقال مفاهیم اجتماعی به کودکان کمک کند و موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، تفکیک زباله و پاکیزگی را از یک آموزش مستقیم به تجربهای جذاب و ماندگار برای کودکان تبدیل کند.
هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در سراسر کشور برگزار میشود.